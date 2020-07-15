Минск, , 18:22 — REGNUM Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев в ответ на оскорбления со стороны Александра Лукашенко дал ему 24 часа на подготовку к дуэли и предложил секундантов. Спустя указанное время руководитель постсоветской республики не дал ответа, предпочтя рассказывать о честности чиновничеству Витебской области.

Вызов на дуэль был размещён Прокопьевым в видеообращении, опубликованном 14 июля на канале Vadim Prokopiev в Youtube. До этого известный белорусский ресторатор был извещён из разных источников о том, что Лукашенко оскорбил его, назвав представителем сексуальных меньшинств, который якобы слишком многое себе позволяет.

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Ещё ранее Прокопьев сообщил журналистам об отсутствии государственной поддержки ресторанному бизнесу, пострадавшему в условиях пандемии. Предприниматель был вынужден продать свои активы в Белоруссии и уехать в Сингапур.

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Напомним, в Белоруссии не вводились жёсткие карантинные меры, однако граждане сами отказались от посещения ресторанов, кинотеатров и других подобных заведений. Лукашенко неоднократно отрицал пандемию и до сих пор называет её «коронапсихозом». Он пообещал, что «от коронавируса не умрёт ни один человек».

Лукашенко публично заявлял, что не проходит тесты на коронавирус. При этом он проводил совещания с руководством Белоруссии, парад и другие массовые мероприятия. В июле белорусский лидер объявил о «победе» над коронавирусом.

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