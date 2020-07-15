Москва, , 18:22 — REGNUM В ЛДПР предлагают запретить массовую парковку автомобилей такси на территории дворов жилых домов, сообщил депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

Такси Дарья Антонова

«ЛДПР предлагает запретить массовую парковку автомобилей такси на территории дворов жилых домов. Мы считаем, что этим вопросом экстренно должна заняться и взять на контроль местная власть», — отметил Курдюмов в Facebook.

Он обратил внимание на то, что Москву и многие города страны бесконтрольно заполонили таксисты, в том числе мигранты.

«Мы не против гостей из ближнего зарубежья, если они уважают и наш порядок. Однако в последнее время я получаю всё больше и больше жалоб от граждан на то, что водители такси организовывают «сходки» автомобилей на территории дворов жилых домов, занимая парковочные места граждан. Речь идёт не о 3−7 машинах, их приезжают десятки. Шум, дискомфорт, антисанитария — это минимальный перечень, на котором делают акцент обратившиеся граждане. Двор превращается в гараж таксопарка», — указал он.

Это может привести к серьёзным конфликтам между таксистами и местными жителями, предостерегает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на обсуждении Госдумы находится законопроект, регулирующий работу такси и агрегаторов такси.