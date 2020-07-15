Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Будут ли вводить Соединённые Штаты санкции в отношении Турции из-за ситуации с собором Святой Софии, пока остаётся секретом, сообщил 15 июля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Говоря о том, что Вашингтон «разочарован» решением наделить собой статусом мечети, Помпео сказал, что ему «больше нечего добавить», причём спрашивали его о санкциях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара переименовала собор Святой Софии в Стамбуле, который долгие годы считался музеем, в мечеть решением от 10 июля 2020 г.

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