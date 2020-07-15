Москва, , 18:02 — REGNUM Новый глава аппарата Московской городской думы Всеволод Тимофеев приступит к исполнению своих обязанностей с 16 июля. Об этом журналистам рассказал председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

«Всеволод Александрович Тимофеев — коренной москвич. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. Имеет многолетний опыт работы на различных руководящих должностях. Работал в мэрии Москвы, возглавлял управы районов Ивановское, Перово, являлся префектом Восточного административного округа столицы», — рассказал Шапошников.

По его словам, чиновник хорошо зарекомендовал себя как муниципальный руководитель, который понимает простых москвичей. Его профессионализм, опыт и личные качества позволят вести деятельности аппарата Мосгордумы на профессиональном уровне, заявил Шапошников.

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