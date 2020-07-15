Москва, , 17:59 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил категорически против практики трехдневного голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

«КПРФ против превращения выборов в цирк шапито! Ход голосования должен жестко контролироваться политическими партиями и общественными активистами. Многодневное голосование делает затруднительным, а то и невозможным контроль за чистотой и прозрачностью выборного процесса», — заявил Зюганов.

Он также негативно высказался по поводу еще одной нормы — «голосовать можно, по сути, где угодно: хоть на пеньках, хоть на коленке».

Госдума во втором чтении приняла законопроект, согласно которому ЦИК получает возможность принять решение о голосования на выборах в течение нескольких дней, но не более трех. Если выборы будут проводиться в течение нескольких дней, то будет отменено досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Шеин прогнозирует вневыборный путь изменений в России