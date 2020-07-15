Москва, , 17:44 — REGNUM Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что ЕС был создан, чтобы использовать Соединённые Штаты, шокировали бы его предшественников, которых уже нет в живых, написала 15 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Захарова «Трумэн, Эйзенхауэр и Кеннеди в гробах перевернулись».

Российский дипломат напомнила, что Вашингтон после окончания Второй мировой заявил, что миру нужен новый экономический порядок — для сбыта собственных товаров и для создания своих правил игры в сфере пошлин и ресурсов.

Сильнее всего, отмечает Захарова, США боялись «реинкарнации торговых войн в Европе». Чтобы реализовать свои планы, был запущен «план Уайта-Моргентау»: появились МВФ и Международный банк реконструкции и развития.

Захарова «Это был фундамент для новой экономической модели мира. Собственно, именно это и лежит в основе феномена появления европейской экономической и политической интеграции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что Европейский союз создали для использования Штатов.

Упомянутые Захаровой деятели — президенты США: Гарри Трумэн 33-й — с 1945 по 1953 гг., Дуайт Эйзенхауэр — 34-й (с 1953 по 1961 гг.) и Джон Кеннеди — 35-й (с 1961 по 1963 гг.)

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