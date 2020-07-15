Москва, , 17:45 — REGNUM Всеволод Тимофеев назначен на должность главы аппарата Московской городской думы. Соответствующее решение было принято 15 июля на заседании думы, передаёт ИА REGNUM.

Решение было принято в ходе тайного голосования. За его кандидатуру проголосовало 24 депутата. Против — 8. Ещё 7 бюллетеней были признаны недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, Тимофеев признался, что состоит в партии «Единая Россия», но пообещал быть беспристрастным в своей работе на посту главы аппарата.

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