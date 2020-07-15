Москва, , 17:47 — REGNUM Кандидат на должность главы аппарата Московской городской думы Всеволод Тимофеев является аффилированным к председателю МГД Алексею Шапошникову лицом. Об этом 15 июля заявила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий заявила, что кандидатом на должность главы аппарата думы Тимофеев стал по приглашению Шапошникова. Также она рассказала, что прошлого главу аппарата вынудил уйти якобы именно председатель Мосгордумы. После этого Енгалычева напомнила, что, согласно декларации, в 2019 году доход Шапошникова составил почти 2 млрд рублей.

«Этот человек ведет нам своего товарища в преддверии тендеров на 1,5 млрд рублей. А новый кандидат, отвечая на мой вопрос об аффилированности, ответил: ничего страшного, главное, чтобы все было в соответствии с законодательством», — сказала Енгалычева.