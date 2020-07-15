Москва, , 17:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ряд важных тем. В центре разговора была ситуация на Украине.

С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений. Путин и Меркель подчеркнули, что Минские соглашения являются безальтернативными и выступают как единственная основа для урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин также подчеркнул, что линия украинской стороны на выборочное исполнение своих обязательств заводит переговорный процесс в тупик. Меркель и Путин выступили за активизацию работ по Минским соглашениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине официальные лица всё чаще заявляют о том, что Минские соглашения надо изменить. Фактически это означает отказ от Минских соглашений.