Тамбов, , 17:26 — REGNUM Трое из шести выдвинутых ранее кандидатов на пост главы администрации Тамбовской области сдали в облизбирком документы для регистрации 15 июля, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

Так, 15 июля документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Тамбовской области представили Игорь Телегин, выдвинутый Тамбовским региональным отделением политической партии ЛДПР, Павел Плотников, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия», а также Андрей Жидков, выдвинутый Тамбовским областным отделением политической партии КПРФ.

Также на пост главы администрации Тамбовской области ранее были выдвинуты действующий губернатор Александр Никитин («Единая Россия»), Сергей Клишин («Казачья партия Российской Федерации») и Гагик Овсепян («Коммунистическая партия социальной справедливости»).

Документы на регистрацию от кандидатов на пост главы администрации Тамбовской области избирком принимает до 16 июля включительно.