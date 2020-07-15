Москва, , 17:22 — REGNUM Кандидат на должность главы аппарата Московской городской думы Всеволод Тимофеев является членом партии «Единая Россия». Об этом он лично заявил на заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время рассмотрения его кандидатуры депутат Мосгордумы Елена Янчук (КПРФ) поинтересовалась, является ли он членом партии «Единая Россия» и не помешает ли ему в таком случае членство в политической партии быть беспристрастным.

«Я член партии «Единая Россия» и входил в руководящие органы регионального отделения партии. В настоящее время я не вхожу ни в какие руководящие органы партии. А то, что аппарат, еще раз подтвержу свою позицию, то что аппарат обязан работать для всех депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности», — ответил Тимофеев.