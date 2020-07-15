Варшава, 15 июля 2020, 17:14 — REGNUM Американский посол Джорджетт Мосбахер ведёт себя в Польше как губернатор, заявили представители национал-патриотической партии «Конфедерация» 15 июля в Сейме.
Депутаты заявили, что эту женщину нужно объявить персоной нон грата в Польше. В ходе своего выступления депутат «Конфедерации» Роберт Винницкий сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосбахер не раз высказывалась как американский наместник в Польше. Например, она «предложила» Штатам разместить в Польше контингент, уходящий из Германии, а также ядерное оружие.
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