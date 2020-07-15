Ташкент, , 17:08 — REGNUM Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении может привести к жертвам среди мирного населения, а также разрушить важные экономические связи на пространстве СНГ. Об этом 15 июля говорится в заявлении министерства иностранных дел Узбекистана.

«Обострение ситуации может привести к жертвам среди мирного населения, разрушить важные экономические связи и коммуникации на пространстве СНГ, нанести ущерб региональной безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале МИД Узбекистана.

В ведомстве также призвали стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки, а также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля вооруженные силы Азербайджана произвели обстрел позиций вооруженных сил Армении на Тавушском направлении границы и попыталась их атаковать. Армянская сторона открыла ответный огонь, в результате чего военные Азербайджана вернулись на исходные позиции.

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