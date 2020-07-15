Севастополь, , 17:08 — REGNUM Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый «Единой Россией», сдал документы для регистрации в качестве кандидата для участия в выборах на пост главы города в избирательную комиссию 15 июля. Избирком принял на проверку подписи муниципальных депутатов в его поддержку.

«С момента приёма документов у избирательной комиссии срок 10 дней для принятия решения о регистрации кандидата. Либо, при наличии достаточно серьёзных оснований, для отказа в регистрации кандидата», — цитируют «Вести. Севастополь» руководителя рабочей группы по приёму и проверке документов о выдвижении кандидатов на должность губернатора Севастополя Лидию Басову.

Общее число кандидатов, претендующих на пост губернатора Севастополя, на 15 июля выросло до четырёх: ранее документы сдали Иван Ермаков («Патриоты России»), Александр Романович («Справедливая Россия»), Илья Журавлёв (ЛДПР). Всего же на пост главы Севастополя выдвинуто восемь кандидатов. Документы на регистрацию принимаются до 20 июля.