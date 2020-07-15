Москва, , 17:16 — REGNUM Работа человека зачастую является для него всей жизнью, и об этом следует помнить при решении кадровых вопросов. Об этом 15 июля заявил кандидат на должность главы аппарата Мосгордумы Всеволод Тимофеев на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я рудимент советской эпохи. Меня научили, что работа — это судьба человека. Это образ жизни. Поэтому я отлично понимаю, что многие люди, которые работают в аппарате Мосгордумы, они не просто работают, — это образ жизни», — сказал чиновник.

По его словам, принимая решение, сокращать человека или нет, он понимает, что решает не только вопрос его работы, но и целой жизни.

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