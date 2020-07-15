Тегеран, , 16:56 — REGNUM Будет или не будет продлён запрет на поставки оружия в Иран — Тегеран в любом случае не перестанет сотрудничать с Москвой, сообщил 15 июля журналистам заместитель иранского министра иностранных дел Сайед Казем Саджадпур.

По завершении переговоров с Россией, организованных Международным дискуссионным клубом «Валдай», Саджадпур сказал:

«Мы продолжим работу с Россией независимо от того, будет или не будет принята эта резолюция».

Напомним, Соединённые Штаты инициировали продление запрета на продажу странами оружия в Иран (оружейное эмбарго), которое истекает в этом году, чтобы якобы обезопасить мир от «спонсора терроризма».

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