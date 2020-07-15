Москва, , 16:47 — REGNUM Кандидат на должность главы аппарата Московской городской думы Всеволод Тимофеев прокомментировал ситуацию с тендером на освещение в СМИ работы префекта Восточного административного округа (ВАО) столицы в период, когда он занимал данную должность. Об этом Тимофеев заявил на заседании законодательного собрания столицы 15 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время рассмотрения его кандидатуры депутат МГД Евгений Ступин (КПРФ) поинтересовался, не планирует ли он тратить бюджетные средства на свой личный пиар во время работы главой аппарата Мосгордумы в случае утверждения на эту должность.

«Это было семь лет назад. Я насколько помню сейчас, 12 апреля 2013 года я был назначен на должность префекта. Я никак не мог разыграть конкурс на самопиар в мае 2013 года», — сказал чиновник.

«В мае появилось объявление, вы могли его отменить», — ответил Ступин.

«Не успели бы подготовить документы», — парировал Тимофеев.