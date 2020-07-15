Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Возможности ЦРУ относительно слежки в интернете были расширены в 2018 году, сообщает 15 июля Yahoo News.

Об этом сообщил бывший сотрудник администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, чьё имя остаётся в секрете. Он рассказал, что Трамп тогда издал секретную директиву.

Её реализация привела к тому, что ЦРУ получило дополнительную свободу в выборе решений, касающихся кибервзломов. То есть ЦРУ теперь не требовалось спрашивать разрешения у властей на каждый из взломов.

Отмечается, что американская разведка получила «особые полномочия по наступательным действиям в отношении ряда стран-противников», а именно в отношении России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Напомним, в начале ноября в США состоятся президентские выборы, в свете которых Трамп как один из основных кандидатов подвергается критике, а в СМИ всё чаще появляются дискредитирующие «утечки».