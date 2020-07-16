Остров Кунашир, Сахалинская область, , 07:21 — REGNUM Не осталось никаких сомнений в том, что т.н. «совместная экономическая деятельность на Курилах» означает для Японии всего лишь замаскированное плавное присвоение российских земель. О том, что можно противопоставить идее такого «совместного хозяйствования», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Японская сторона может сколь угодно долго жонглировать словами в переговорах о «совместной хозяйственной деятельности» вместе с Россией на Курилах, ведь она таким образом набирает внутриполитические симпатии реваншистов. В Японии считают, что переговоры с Россией о Курилах ведутся только и исключительно с целью присвоения Курил, предпочтительно быстрого или медленного, если быстрый вариант почему-то невозможен. Но для России всякие унизительные варианты, предлагаемые японской стороной, вроде той же «экстерриториальности для японского бизнеса», совершенно неприемлемы.

А ведь в самой России есть уже сформированы и продуманные планы развития Курильских островов, которые не требуют продолжения изрядно надоевшей канители с Токио. Российские инвесторы вполне могли бы выгодно вложиться в освоение курильских возможностей. Уже намечены отрасли, которые дадут максимальную отдачу, надо только начать.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Развитие Курил: пора переходить от слов к делу».