Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Рэпер Канье Уэст вышел из борьбы за пост президента Соединенных Штатов, сообщает журнал Intelligencer.

«Он снялся», — заявил журналу представитель музыканта Стив Крамер.

Как сообщало ИА REGNUM, популярный в США и во всем мире чернокожий рэпер Канье Уэст, который является миллиардером, ранее заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. По словам Уэста, он намеревался баллотироваться как независимый кандидат.

Отметим, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, в преддверии голосования противостояние между кандидатами на высший пост в стране значительно обостряется.

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