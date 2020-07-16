Остров Кунашир, Сахалинская область, , 06:18 — REGNUM Защита национальных интересов США в России постепенно перестает быть таким модным делом, каким она была в те же «святые» для либералов 90-е. О том, как в оплоте либеральной мысли снова прорывается желание поторговать родиной в угоду Вашингтону, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

План передачи Курил Японии, изложенный одним из преподавателей Высшей школы экономики, столь же прост, сколь и провокационен. Всего-то надо по мысли стратега из ВШЭ укрепить дружбу с Японией, а потом передать ей острова под предлогом «обеспокоенности Японии растущей мощью Китая». Чтобы не беспокоилась, значит. А то, что это по существу будет означать присоединение к американскому антикитайскому блоку и предательство Китая, автором идеи скромно умалчивается.

Мало того, принимаемая им за «образец» имевшая место передача Китаю островов в реках Амур и Уссури никак не может считаться правильной аналогией. Тут, скорее, видится расчетливая подмена «тут острова и там острова, а чего такого-то?». Действительно, почему перенос границы по фарватеру Амура был приведением к международным нормам, а сдача Курил была бы предательством российских интересов?

Читайте статью Владимира Павленко «Либералам не дают покоя русские Курилы».