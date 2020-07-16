Киев, , 04:19 — REGNUM В поиске дополнительных доходов украинская правящая партия «Слуги народа» берется обдирать своих «хозяев», тот самый народ, как липку. Как в этом помогает коронавирус и новое налогообложение аграриев, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Распродажа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С коронавирусом все более-менее просто: штраф за уклонение от карантинных мер задран для простых украинцев и юридических лиц на должную с точки зрения «Слуг» высоту. А вот с новым земельным налогом, скрытым пока что, но способным достать на Украине всех обладателей земельных угодий, дело обстоит гораздо серьезнее. По самым грубым прикидкам, налог в соответствии с законопроектом «о детенизации производства сельскохозяйственной продукции» может подскочить раза в 3−4.

Для мелких собственников, из которых большую часть составляют пенсионеры, такая нагрузка может оказаться неподъемной. Кому же понадобилось принятие такого закона и кто на Украине собирается извлечь из него максимальную пользу?

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украинская власть собирается пошарить по карманам мелких аграриев».