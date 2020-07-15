Стамбул, Турция,
15 июля 2020, 16:22 — REGNUM В истории Православной церкви
указано, что завоевание Константинополя османами и превращение Святой Софии в мечеть было наказанием за оскудение веры и
политические игры с Западом на государственном уровне, многое из этого наблюдается и сегодня, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 июля, комментируя высказывания президента Турции.
Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наделение Святой Софии статусом мечети — это исправление совершенной в 1935 году «исторической ошибки».
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«Мне думается, что турецкие власти совершили ошибку со Святой Софией не в 1935 году, как говорит Эрдоган, а сейчас, приняв решение о превращении музея в мечеть. И за эту ошибку для них, пусть и не сразу, последует наказание.
Давайте, однако, посмотрим не на 1935 год как год ошибки или не ошибки, а на сегодня, но не с точки зрения того, ошибка ли это, а взглянем на происходящее со Святой Софией как на наказание. Понятно, что речь идёт о наказании для христиан и, прежде всего, христиан православной веры.
В истории Православной церкви ясно прописано, что завоевание Константинополя османами и последующее превращение Святой Софии в мечеть было наказанием за оскудение веры, за унию с католиками, за политические игры с Западом на государственном уровне.
Многое из этого мы наблюдаем и сегодня. Но последней каплей, на наших глазах склонившей весы высшей справедливости в сторону наказания, уверен, стала политика Константинопольского патриарха Варфоломея в делах, связанных с Украинской православной церковью Московского патриархата. Политика, направленная на организацию раскола на территории этой Церкви и всей канонической территории Московского патриархата. Величайшая из христианских святынь, пусть и в статусе музея, но всё же не мечети, просто не могла сохраняться на канонической территории того, кто своими действиями провоцирует разделение, сеет раскол.
Надеюсь, это печальное событие послужит должным уроком верующим христианам и церковным иерархам везде, но прежде всего — в православном мире. Тот, при ком Святая София вновь стала мечетью, просто не имеет права считаться Вселенским патриархом», — отметил Михаил Демурин.