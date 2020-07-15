Стамбул, Турция, , 16:22 — REGNUM В истории Православной церкви указано, что завоевание Константинополя османами и превращение Святой Софии в мечеть было наказанием за оскудение веры и политические игры с Западом на государственном уровне, многое из этого наблюдается и сегодня, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 июля, комментируя высказывания президента Турции.

Пётр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наделение Святой Софии статусом мечети — это исправление совершенной в 1935 году «исторической ошибки».

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«Мне думается, что турецкие власти совершили ошибку со Святой Софией не в 1935 году, как говорит Эрдоган, а сейчас, приняв решение о превращении музея в мечеть. И за эту ошибку для них, пусть и не сразу, последует наказание.

Давайте, однако, посмотрим не на 1935 год как год ошибки или не ошибки, а на сегодня, но не с точки зрения того, ошибка ли это, а взглянем на происходящее со Святой Софией как на наказание. Понятно, что речь идёт о наказании для христиан и, прежде всего, христиан православной веры.

В истории Православной церкви ясно прописано, что завоевание Константинополя османами и последующее превращение Святой Софии в мечеть было наказанием за оскудение веры, за унию с католиками, за политические игры с Западом на государственном уровне.

Многое из этого мы наблюдаем и сегодня. Но последней каплей, на наших глазах склонившей весы высшей справедливости в сторону наказания, уверен, стала политика Константинопольского патриарха Варфоломея в делах, связанных с Украинской православной церковью Московского патриархата. Политика, направленная на организацию раскола на территории этой Церкви и всей канонической территории Московского патриархата. Величайшая из христианских святынь, пусть и в статусе музея, но всё же не мечети, просто не могла сохраняться на канонической территории того, кто своими действиями провоцирует разделение, сеет раскол.