Витебск, Белоруссия, , 16:13 — REGNUM Вопросы подавления протестных выступлений, демографии и других проблем Белоруссии поднял Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 15 июля совещания с бюрократией Витебской области. При этом он озвучил приглашение к международным наблюдателям приезжать в постсоветскую республику наблюдать за проходящими президентскими выборами.

Пресс-служба президента Белоруссии, называя мероприятие «встречей с активом Витебской области», приводит мнение Лукашенко о наличии двойных стандартов в оценке белорусских реалий, особенно в период выборов.

«Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы всё было демократично, чтобы на улице не было столкновений», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

Белорусский лидер в связи с этим указал на подходы правоохранителей во время демонстраций «жёлтых жилетов» во Франции и «народных волнений» в США, сказав: «Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Белоруссии. Не получится».

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«Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена», — подчеркнул Лукашенко.

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