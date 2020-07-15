Москва, , 16:11 — REGNUM Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил подготовить документальную базу для возвращения исторически принадлежавших России храмов, расположенных на территории Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

«Я должен сказать, что в Стамбуле есть храмы, которые исторически принадлежали России, надо подготовить всю документальную базу, чтобы вернуть их», — заявил Гаврилов в ходе онлайн-конференции.

По его мнению, следует найти решение вопроса, чтобы и в Стамбуле, и в целом в Турции открывались православные храмы, где бы русские паломники приходили в свои приходы и могли молиться.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому храм Святой Софии изменил статус, там возобновятся мусульманские моления.

Госдума приняла обращение к Великому национальному собранию Турции, где просит проявить мудрость при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле.