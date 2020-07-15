Петропавловск-Камчатский, , 16:11 — REGNUM Проект «Город для жизни» предполагает, что власти формируют городскую среду и решают вопросы благоустройства, опираясь не на свою точку зрения, но на ожидания и запросы жителей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 июля, эксперт ЭИСИ Александр Малахов.

Как сообщалось ранее, в ходе визита полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на Камчатку временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Солодов представил ему проект «Город для жизни».

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« Этот проект призван решать важнейший вопрос — как власти должны формировать городскую среду, ориентируясь на ожидания и запросы жителей, а не только на то, как они сами видят задачи и их решение, и не на то, какие существуют федеральные программы.

В процессе реализации идеи развития города, его благоустройства, формирования городской среды важно выстроить диалог с жителями — таким образом, чтобы понимание, что делается, для чего делается и как, было общим. Впоследствии это помогает избежать многих проблем.