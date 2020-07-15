Витебск, Белоруссия, , 16:10 — REGNUM В целом для Белоруссии и особенно для Витебской области важнейшей проблемой является демографическая. Об этом 15 июля во время выступления перед бюрократией («активом») Витебской области заявил Александр Лукашенко.

«Рожаете мало. Более того, люди уезжают, население сокращается. И все решения, которые мы в последнее время принимали по Витебской области, направлены на то, чтобы заинтересовать людей работать на этой земле. Но проблему нельзя не видеть. Нам надо закрепить трудовые ресурсы здесь. Должна быть хорошая работа и более-менее нормальная заработная плата», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко также констатировал, что результаты работы промышленного сектора области по-прежнему находятся в прямой зависимости от условий получения российской сырой нефти и реализации продукции из неё, а также от политики в области энергетики.

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В своём выступлении руководитель постсоветской республики призвал использовать лучший опыт США и других стран Запада. При этом он подверг их критике за применение двойных стандартов в оценке белорусских политических процессов.

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Напомним, Александр Лукашенко вырос единственным ребёнком в неполной семье. По его словам, его отец «погиб на войне» (сам Лукашенко родился в 1954 году). Известно о двух сыновьях белорусского лидера от первого брака, а также о внебрачном сыне, семерых внуках и внучках.