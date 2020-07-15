Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Ответственность за проведение предстоящих выборов в парламент Грузии в спокойной обстановке лежит не только на правящей партии «Грузинская мечта», но и на оппозиции. Об этом 15 июля сказал журналистам генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Политик отметил, что действующая власть сильнее других заинтересована в том, чтобы обстановка в стране во время выборов была спокойной, но многое зависит от действий оппозиции.

«Оппозиция тоже ответственна за проведение выборов в спокойной обстановке, чтобы все политические субъекты имели возможность вести избирательную кампанию в свободной обстановке», — сказал Каладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих оппозиционных партиях обвиняют действующую власть в использовании судебной системы для давления на политических оппонентов. Поводом для этого является арест обвиняемого в незаконном ношении оружия совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Представители оппозиции заявляют, что дело имеет политическую окраску и заявляют, что в такой обстановке выборы не будут честными.

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