Париж, , 16:02 — REGNUM Бывший госсекретарь министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес будет назначен главой антитеррористической «оперативной группы» Елисейского дворца, передает BFM TV.

В возрасте 56 лет Лоран Нуньес станет главой Национального координационного центра по разведке и борьбе с терроризмом при президенте Франции.

Лоран Нуньес заменит на этой должности Пьера де Буске де Флориана, который стал главой кабинета нового министра внутренних дел страны Жеральда Дарманина.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Médiamétrie, около 14 миллионов телезрителей следили за интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 июля 2020 года.

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