Москва, , 15:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном в числе прочих тем обсудил ситуацию в Ливии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Кремля.

«При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе разговора сторонами была дана высокая оценка сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие по данному вопросу и затронуты актуальные вопросы дальнейшего развития отношений России и ОАЭ.

При этом подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 июля стало известно, что президент России Владимир Путин провел со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопросы координации на нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и обменялись мнениями по ситуации в Ливии.