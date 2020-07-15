Москва, , 16:01 — REGNUM Нового главу аппарата Московской городской думы не будут «пиарить» в СМИ за счёт бюджетных денег. Об этом 14 июля заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») на заседании законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия депутаты приступили к рассмотрению вопроса о назначении на должность главы аппарата МГД бывшего главы Восточного административного округа (ВАО) столицы Всеволода Тимофеева.

«Комиссия рекомендует принять проект постановления. Всеволод Александрович встретился со всеми фракциями и депутатскими объединениями Московский городской думы», — сказал Шапошников.

После этого слово взял депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ). Парламентарий напомнил, что сразу после назначения Тимофеева на должность префекта ВАО в 2013 году был объявлен конкурс на освещение в СМИ его деятельности.

«Практика самопиара за счет налогоплательщиков будет продолжена в Мосгордуме?» — поинтересовался Ступин.

«Нет, не будет продолжена», — пообещал Шапошников.