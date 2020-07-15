Киев, , 15:46 — REGNUM Украина точно станет членом ЕС — есть лишь вопрос времени, когда именно это произойдет, заявила 15 июля в ходе конференции вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Представитель Киева отметила, что между Украиной и ЕС в настоящий момент очень высокий уровень политического диалога и, по сути, начинается новый виток интеграционных процессов.

«Мы сейчас формируем дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но в итоге Украина будет готова юридически и технически стать частью европейской системы», — заявила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что прогресс на пути реформ — даже тот, который есть сегодня, — говорит о том, что путь евроинтеграции для Украины уже является неотвратимым.

ИА REGNUM напоминает, что накануне представитель фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что Украина сейчас уже не может себе позволить «просто с закрытыми глазами» подписывать все, на чем есть штамп ЕС, «потому что это приводит к полному дисбалансу в экономической системе».

До этого европейские чиновники разного уровня, включая лидеров стран ЕС, не раз публично заявляли, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не является актуальным.