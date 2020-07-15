Минск, , 15:47 — REGNUM Шесть сотрудников белорусской милиции из ОМОН пострадали во время пресечения несогласованных акций в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба белорусского МВД в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что 14 июля вечером несколько участников несанкционированных акций в столице Белоруссии пытались «спровоцировать беспорядки и столкновения» с сотрудниками милиции, что зафиксировано на видеокадрах, где около десятка «неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца».

«В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что данные о состоянии здоровья пострадавших в ходе несанкционированных акций сотрудников милиции и видеоматериалы с мест происшествия будут направлен в Следственный комитет Белоруссии, где им будет дана правовая оценка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту организации и активного участия в несогласованных протестах в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, возбудил белорусский Следственный комитет (СК).