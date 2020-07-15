Белград, , 15:39 — REGNUM Массовые протесты в Сербии спровоцировали новую вспышку коронавирусной инфекции. Об этом заявил 15 июля журналистам президент Сербии Александр Вучич, осматривая строящийся Институт сердечно-сосудистых заболеваний.

Он отметил, что число людей, у котороых выявили новый коронавирус, увеличивается не из-за выборов или футбольного дерби, а из-за протестов. СМИ боятся и стесняются заявлять об этом, добавил сербский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты и столкновения с правоохранителями начались в Белграде 7 июля после того, как власти ввели комендантский час в связи с распространением коронавируса.

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