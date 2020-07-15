Пхеньян, , 16:18 — REGNUM Власти КНДР, закрывшие границы для иностранных туристов из-за пандемии коронавируса, возобновили рекламирование своих «туристических продуктов», сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, 15 июля одно из северокорейских туристических агентств разместило на своём сайте фотографии гор Кымган с красочным описанием пейзажей, ландшафта, флоры и фауны гор.

Известно, что 4 июля данное агентство уже публиковало комментарии иностранных туристов, побывавших в северокорейских горах и выразивших надежду на возобновление туристических программ в данном регионе.

Предполагается, что таким образом в Пхеньян готовится возобновить туристические поездки для граждан других стран, являющихся источником иностранной валюты в условиях международных санкций и пандемии коронавируса.