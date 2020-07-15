Москва, , 15:34 — REGNUM Актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности стали главными темами обсуждения на встрече заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с чрезвычайным и полномочным послом Армении в РФ Варданом Тоганяном, которая состоялась сегодня, 15 июля. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что стороны коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также подтвердили «обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и её последствиям».

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Также Москва подтвердила свою заинтересованность в стабильном и демократическом развитии Армении, устойчивом углублении многопланового стратегического сотрудничества между странами. Также российская сторона настроена решать возникающие проблемы во взаимовыгодном конструктивном ключе, характерном для союзнических отношений между двумя странами и народами.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение на азербайджано-армянской границе наблюдается с 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в атаках.