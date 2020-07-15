Киев, , 15:31 — REGNUM Действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться лидером электоральных симпатий в стране, причем с большим отрывом от конкурентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, проведенного 3−9 июля и представленные сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, в первом туре Зеленский получил бы 37% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. При этом Юрий Бойко, представляющий «Оппозиционную платформу — За жизнь» получил бы 17% голосов, экс-президент Петр Порошенко — 15%, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко (фракция «Батькивщина») — 8%.

Кроме того, опрос показал, что если бы во второй тур выборов вышел Зеленский и Бойко, то за действующего президента проголосовали бы 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а за его конкурента — 32%. В паре Зеленский и Порошенко, за нынешнего главу государства проголосовали бы 71,5% избирателей, а за бывшего президента — 28,5% (что практически соответствует результатам выборов-2019 — ред.)

Социологи отмечают, что было опрошено 2022 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции 20 мая Зеленский дал понять, что уже думает о походе на второй президентский срок, хотя вступая в должность он обещал, что не будет занимать пост более одной каденции.