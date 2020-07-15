Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об утверждении алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации определяется правительством РФ.

Основанием для утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации является экспертная оценка Российской академии наук (РАН).

Законопроект принимается в целях единообразия при проведении языковой политики, направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.

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