Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Проведение голосования в течение нескольких дней уместно только при сложной эпидемиологической ситуации, во всех остальных обстоятельствах лучше было бы развивать альтернативные формы голосования, а не растягивать сроки, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 15 июля, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя решение депутатов Госдумы.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности (по решению федеральной или региональной избирательной комиссии) проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней.

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« В этом вопросе есть две составляющие. Первая — эпидемиологическая: когда в каком-то регионе или в стране в целом есть ситуация эпидемии, то дать возможность приходить на участки в течение нескольких дней и тем самым обеспечить безопасность, снизить число контактов и возможность заражения — это разумно.

Во всех прочих ситуациях к такому порядку голосования возникает целый ряд вопросов. С какого момента начинается «день тишины»? Должны ли будут все четыре дня «молчать»? Как будет решаться вопрос об агитации в этот период? Как будут работать социологи, не «утекут» ли данные экзитполов после первого же дня голосования?