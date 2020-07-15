Минск, , 15:25 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласен на участие международных наблюдателей в предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил 15 июля на встрече с представителями властей Витебской области, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против, не прячемся», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что при этом не нужно Белоруссии «показывать пальцем, как жить». На Западе есть и свои проблемы, их хочется «спрятать за ширмой соседних», но сегодня так не получится.

Лукашенко отметил, что западные соседи и партнёры уже начинают намекать Белоруссии, что выборы должны быть демократичными, без столкновений на улицах. Заметны двойные стандарты, указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, ЦИК зарегистрировал пять кандидатов, включая самого Лукашенко.

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