Калуга, , 15:14 — REGNUM Объекты Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), которые работают в городах с отраслями промышленности с особо опасными условиями труда и в ЗАТО, получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В соответствии с постановлением, медучреждения, которые работают в более половине регионов России, теперь смогут принять участие в программе модернизации первичного звена здравоохранения. До 15 июля правительство должен был поступить проект постановления, регулирующий выделение регионам федеральных субсидий на модернизацию объектов ФМБА.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша Пресс-служба правительства Калужской области

Тема включения поликлиник и больниц ФМБА в программы нацпроекта «Здравоохранения» была поднята в конце января на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, работавший тогда главой Обнинска, сообщил президенту РФ Владимиру Путину о существующей проблеме.

«Эти учреждения испытывают сложности с кадровым обеспечением, техническим обеспечением, — отметил Шапша. — Сегодня зарплата наших врачей, даже после состоявшегося повышения, на 20 процентов ниже средней зарплаты других региональных больниц. Если региональные медучреждения решают эти проблемы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», то все клиники, которые входят в систему ФМБА на территориях, не принимают участия на сегодняшний день в данном национальном проекте. Это касается и клиник, которые к другим ведомствам, не к Минздраву относятся, например к Миннауки. Троицк, Черноголовка, здесь присутствуют другие наукограды, они находятся точно в такой же ситуации. Вы объявили, что с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, и мы просим рассмотреть возможность включения клиник ФМБА в объявленную программу модернизации национального проекта «Здравоохранение».

Медучреждения ФМБА работают в 51 регионе страны, а в 36 из них они являются единственными, где население может получить плановую или экстренную медицинскую помощь. Таким образом, доступность и качество медуслуг, для нескольких миллионов человек, оставалась недостаточными.

«Включение объектов ФМБА в программу модернизации первичного звена здравоохранения поможет нам решить проблемы, которые копились долгие годы, — уверен главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница №8 ФМБА России в Обнинске Калужской области Михаил Сергеев. — Это решение дает комплексный эффект. Например, у нас был дефицит кардиологов, и мы не могли привлечь специалиста. Теперь мы можем провести ремонт помещения, оснастить его оборудованием в соответствии со стандартом здравоохранения, получить транспорт, в том числе, для выездов на дом и, собственно, пригласить кардиолога. И так — по всем проблемным направлениям работы поликлиники. Мы заранее подготовили заявку на участие в этой программе и сейчас перепроверяем документы вместе с Минздравом России. Включили в нее все по максимуму».

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Калужской области Алан Цкаев отметил, что для ФМБА-клиник всегда было проблемой использовать преимущества, которые предоставляют программы нацпроекта. В связи с решением правительства у «Клинической больницы №8 ФМБА России» в Обнинске появляется возможность провести серьезную модернизацию.

«Благодаря предложению Владислава Шапши, были внесены изменения в постановление правительства РФ №1304. Клиники ФМБА впервые были включены в нацпроект «Здравоохранение». Благодаря этому мы можем рассчитывать на качественный рывок в укреплении амбулаторно-поликлинической части, — рассказал Алан Цкаев. — Стоит отметить, что первичное звено — это 80% всей работы медицины. В восьми из десяти случаев выздоровление зависит от своевременности, эффективности и качества медуслуг для населения. В Обнинске, участвуя в программе модернизации первичного звена, мы сможем отремонтировать и дооснастить три поликлиники, обновить парк автомобилей Скорой помощи, транспорта для перевозки пациентов и повысить квалификацию наших врачей. Это первая такая ласточка для системы ФМБА, надеюсь, что в дальнейшем клиники ФМБА будут участвовать и в других программах нацпроекта».

Отметим, постановление правительства предписывает Минстрою до 1 октября определить нормативы предельной стоимости капремонта и до 15 ноября сформировать библиотеку типовых проектов объектов первичного звена здравоохранения, центральных и районных больниц. Сами медучреждения уже сейчас могут подавать заявки на включение в программу модернизации амбулаторно-поликлинических служб.