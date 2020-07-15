Москва, , 15:13 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об аттестации гидов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Экскурсии Дарья Драй © ИА REGNUM

Устанавливаются основные критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также содержит требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков.

Запрещается работать гидам и экскурсоводам лицам, не имеющим гражданства РФ, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

Законопроект предусматривает запрет на оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика на туристских маршрутах, в том числе национальных туристских маршрутах, без прохождения аттестации и получения аттестата. Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков проводится органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, на территории которого экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики предполагают оказывать такие услуги.

Проведение аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков для подтверждения соответствия уровня их квалификации осуществляется один раз в пять лет. Экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики обязаны проходить аттестацию в том регионе, на туристских маршрутах которого они оказывают услуги.

При этом аттестации не подлежат лица, осуществляющие трудовую деятельность в централизованных религиозных организациях или религиозных организациях, входящих в их структуру, иные лица, осуществляющие ознакомление экскурсантов (туристов) с объектами показа в целях, не связанных с получением дохода, а также экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, оказывающие услуги на объектах показа и не оказывающие услуги на туристских маршрутах, которые должны состоять в трудовых отношениях (на основании трудового либо гражданско-правового договора, предусматривающего оказание ими таких услуг) с владельцами таких объектов.

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Одновременно Госдума отклонила законопроект, направленный на совершенствование отношений на туристическом рынке, внесенный в Госдуму Заксобранием Санкт-Петербурга. Прежде всего, на уровне закона предлагается прописать, что услуги экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков оказываются гражданами Российской Федерации.

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Также Госдума отклонила законопроект, направленный на повышение качества предоставления туристического продукта, который внес в Госдуму депутат фракции ЛДПР Антон Морозов.

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