Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Первое, что сделает правящая партия «Грузинская мечта» в рамках избирательной кампании, будет выдвижение кандидатов в депутаты по мажоритарным округам. Об этом рассказал журналистам исполнительный секретарь партии, назначенный на должность главы избирательного штаба Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство Report.

«Подготовка к выборам должна вступить в активную фазу, в первую очередь мы будем выдвигать кандидатов в мажоритарные депутаты», — сказал Кобахидзе.

Он также сообщил, что информационная кампания правящей партии будет основана на том, что нужно сделать для выведения страны из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Секретарь партии добавил, что депутаты, прошедшие в парламент с «Грузинской мечтой», но покинувшие ее, в этот раз в партийный список включены не будут.

Напомним, во время текущей парламентской сессии из «Грузинской мечты» вышли шесть депутатов, несогласные с политикой партии. Из-за этого правящая партия потеряла конституционное большинство.

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