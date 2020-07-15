Стокгольм, , 15:13 — REGNUM Вечером 14 июля правительственный борт премьер-министра Испании Педро Санчеса приземлился в Стокгольме. В настоящее время он проводит переговоры со своим шведским коллегой премьер-министром Стефаном Лёвеном. Цель переговоров — попытаться прийти к общему знаменателю, чтобы начать реализацию пакета мер по поддержке экономик стран Евросоюза (ЕС), пострадавших в результате пандемии коронавируса. Об этом 15 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В преддверии саммита, запланированного на конец этой недели, в настоящее время международное давление на Швецию усиливается. Пакет помощи национальным европейским экономикам оценивается в 750 миллиардов евро. 500 миллиардов предлагается распределить посредством выплаты грантов, однако власти Швеции настаивают, чтобы все средства распределялись посредством кредитов с целью избежать ненужной финансовой нагрузки на страны, от которых впоследствии потребуют увеличение взносов в общий европейский бюджет. Данную позицию Швеции поддерживают Нидерланды, Австрия и Дания, за что были прозваны «скупой четверкой».

«Наши страны имеют близкие отношения и конструктивные контакты. И Швеция, и Испания видят необходимость общих решений на европейском уровне. У нас есть такие важные и сложные проблемы, как климат, миграция и, конечно, коронавирус», — заявил Стефан Лёвен.

Лёвен добавил, что он и его коллега Санчес в основном обсудят вопросы, связанные с пандемией и ее экономические последствия, а также долгосрочный бюджет ЕС и возможные пакеты поддержки.

Лёвен также подчеркнул, что видит необходимость в предоставлении поддержки пострадавшим странам, но считает, что она должна быть предоставлено в форме кредитов.

«У нас сложная ситуация с переговорами накануне саммита ЕС. И у нас разные взгляды на то, как бороться с этим кризисом, но у наших правительств также есть общие цели, касающиеся укрепления сотрудничества внутри ЕС», — прокомментировал Санчес.

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