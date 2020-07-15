Стокгольм, , 15:34 — REGNUM В настоящее время в Риксдаге (однопалатный парламент Швеции) ведется работа над уже нашумевшим законопроектом по миграционной политике в Швеции. Сейчас основное внимание приковано к разработке новой нормы, которая позволит упростить переезд на родину для шведов и членов их семей. Об этом 15 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Новый шведский законопроект по миграционной политике за последние недели уже успел стать самым острым пунктов внутриполитической борьбы. Первоначально в него предполагалось ввести требование об установлении общей целевой квоты на прием беженцев и других категорий иммигрантов. Данное предложение вызвало бурю эмоций у «Зеленых», которые пригрозили выходом из правительственной коалиции с Социал-демократами, что привело бы к отставке правительства и политическому кризису.

Однако лидер Социал-демократов премьер-министр Швеции Стефан Лёвен пообещал, что такой квоты в разрабатываемом законопроекте не будет.

Сейчас особое внимание было решено уделить поощрению возвращения на родину шведов, проживающих за границей. Предполагается, что новая норма миграционного законодательства упростит их приезд в Швецию посредством освобождения их от обязательного требования предъявлять источник средств для своего существования.

Ожидается, что решивших вернуться на родину шведов также освободят от необходимости представлять сведения о наличии у них места проживания на территории Швеции.