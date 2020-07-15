Стокгольм, , 17:26 — REGNUM Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти Швеции в апреле приостановили прием беженцев по квоте, установленной Организацией Объединенных Наций (ООН). Теперь Государственное миграционное управление Швеции готовится постепенно возобновить прием данной категории беженцев. Об этом 15 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Государственное миграционное управление Швеции решило с осторожностью возобновить работу, которую мы остановили ранее этой весной. Беженцы по квоте начнут пребывать на территорию Швеции при ограниченном запуске соответствующей программы», — заявил Оскар Экблад, сотрудник ведомства, ответственный за прием беженцев по квоте ООН.

Напомним, что беженец, попадающий в квоту ООН, является лицом, покинувшим свою страну и выбранным Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев для переезда в другую страну. В этом году Швеция взяла на себя обязательство принять 5000 беженцев в рамках установленной квоты. По состоянию на сегодняшний день в страну прибыли только 1300 человек, что обусловлено закрытием авиасообщения Швеции со многими странами в результате начала пандемии коронавируса.