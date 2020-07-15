Стокгольм, , 15:07 — REGNUM В настоящее время канцлер Германии Ангела Меркель требует от Швеции согласия на осуществление крупных вливаний в экономики стран Евросоюза (ЕС), которые предусматривают распределения огромных грантов среди реципиентов. Власти Швеции брать долговые обязательства на себя не хотят и вместо этого предлагают пострадавшим в результате пандемии коронавируса странам взять кредиты, а не «залезать в долговую яму всем вместе». Об этом 14 июля сообщила газета Fria Tider.

Вечером 14 июля в Стокгольм прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес, который проведет переговоры с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном с целью договориться о реализации пакета мер по восстановлению экономик стран ЕС. Общая сумма пакета мер по восстановлению экономик стран ЕС оценивается в 750 миллиардов евро.

500 миллиардов предлагается распределить посредством выплаты грантов, однако Швеция настаивает, чтобы все средства распределялись посредством кредитов с целью избежать ненужной финансовой нагрузки на страны, от которых впоследствии потребуют увеличение взносов в общий европейский бюджет. Данную позицию Швеции поддерживают Нидерланды, Австрия и Дания, за что были прозваны «скупой четверкой».

Однако Санчес не единственный, который оказывает давление на Лёвена, от которого ждут присоединения к общим займам. К такому решению шведского премьер-министра также подталкивает и Ангела Меркель.

Журналисты Fria Tider отмечают, что мотивом Меркель может послужить угроза дезинтеграции ЕС. После того, как национальные правительства объединения закрыли свои границы, разговоров о реальности общего европейского дома было предостаточно. Однако теперь ситуация может ухудшиться, если страны не скоординируют свои действия, оказав общую поддержку наиболее пострадавшим в результате пандемии странам, одной из которых, как отмечают журналисты, является Италия.