Москва, , 14:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе РФ положение о том, что общее имущество супругов представляет собой совокупность всех «активов» и «пассивов», нажитых супругами в браке, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, законопроектом предлагается установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях.

Прописывается, что совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга является основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся супругу-отчуждателю.

Ряд норм касается брачного договора. В частности, законопроект не отменяет право одного из супругов на предъявление требования о признании брачного договора недействительным, в частности для случаев, когда брачный договор оказался кабальной сделкой. Кроме того, принцип приоритетной защиты нетрудоспособных членов семьи гарантируется за счет действия общих правил гражданского законодательства об изменении и расторжении договора.

Кроме того, поправки регулируют банкротство супруга. Предлагается сначала выделять долю супруга-должника в общем имуществе, а затем обращать взыскание по его обязательствам на эту долю по общим правилам.

Законопроектом предлагается дополнить процедуры банкротства физических лиц правилами о возможности совместного банкротства супругов, имеющих общие долги. Это будет возможно по их заявлению.

Одновременно предлагается проводить госрегистрацию совместной собственности как на основании заявления одного из супругов, так и на основании решения государственного регистратора прав в случае, если это право возникает в силу закона.

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