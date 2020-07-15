Москва, , 14:54 — REGNUM Россия вмешивалась в американские выборы ещё 240 лет назад, пошутил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 15 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость, что в США некий Дэвид Шиммер осчастливил человечество книгой «Фальсификация: Америка, Россия и 100 лет вмешательства в выборы».

«На самом деле господин Шиммер ещё как-то легко по нам прошёлся. Всего лишь сто лет! На самом деле, я вам открою секрет, что Россия вмешивалась в американские выборы и 240 лет назад. Тогда мы бессовестно поддержали бунтовщиков вместо законных властей. Не надо было нам это делать. Екатерина II помогла американским повстанцам в борьбе против Великобритании», — сказал Мирзаян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Сенате США в ближайшее время может выступить экс-спецпрокурор ИА REGNUM, который вёл дело о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы-2016.

Читайте ранее в этом сюжете: Мюллер может выступить в Сенате США по делу о «вмешательстве РФ»