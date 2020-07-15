Стокгольм, , 17:19 — REGNUM 14 июля власти Германии объявили о снятии требования обязательного соблюдения 14-дневного карантина для лиц, прибывающих с территории Швеции. Однако шведы по-прежнему не могут свободно передвигаться внутри Евросоюза (ЕС), на что со своей стороны посетовала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, которая призвала снять все ограничения внутри ЕС. Об этом 15 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Свободное передвижение — это то, что заставляет нас почувствовать себя одной семьей. Наша рекомендация заключается в снятии всех внутренних пограничных барьеров», — заявила Йоханнсон.

На вопрос, должны ли шведы принять текущее положение дел, когда им отказывают во въезде в некоторые страны ЕС, учитывая, что в Швеции распространение коронавируса выше, чем в соседних с ней странах, Ильва Йоханссон ответила отрицательно.

«Ситуация в Швеции улучшилась, как и практически во всех государствах-членах ЕС. Развитие ситуации находится в абсолютно правильном направлении. Во всех странах мы также адаптировались, чтобы жить и предотвращать распространение инфекции», — добавила Йоханнсон.

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